Нурбек Карабала об еще одном претенденте на боя за пояс в полулегком весе: «Нурсейт не сможет согнать вес за этот период»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о том, почему Самусева не смог заменить еще один претендент на титул Айбек Нурсейт:

«Претендентом был еще Айбек Нурсейт, но за этот период он не сможет согнать вес».

Таким образом, в бое за титул сойдутся два россиянина Сайфулла Джабраилов, который является чемпионом NAIZA и претендент Наби Ашурлаев.

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