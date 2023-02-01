Нурбек Карабала об еще одном претенденте на боя за пояс в полулегком весе: «Нурсейт не сможет согнать вес за этот период»
Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о том, почему Самусева не смог заменить еще один претендент на титул Айбек Нурсейт:
«Претендентом был еще Айбек Нурсейт, но за этот период он не сможет согнать вес».
Таким образом, в бое за титул сойдутся два россиянина Сайфулла Джабраилов, который является чемпионом NAIZA и претендент Наби Ашурлаев.
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