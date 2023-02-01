Казахстанский боец АСА Артем Резников примет участие в турнире по BATYRBALL, который пройдет в рамках NAIZA 49 25 февраля.

Это станет дебют Резникова в данном виде спорта, ранее участие уже принимали представители ММА и борьбы, в том числе на последнем турнире первое место забрала команда зала Абдулманапа Нурмагомедова.

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