Президент NAIZA: «Кабдрахманов отказался от титульника из-за поездки на умру»
Президент NAIZA Нурбек Кабдрахманов рассказал об отказе Нурбека Кабдрахманова от боя за титул лиги против Сайфуллы Джабраилова:
«От титульного боя Нурбек Кадбрахманов вновь отказался в пользу поездки на умру».
Таким образом, место Николая Самусева в титульном поединке займет Наби Ашурлаев. Бой состоится 25 февраля в Алматы.
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