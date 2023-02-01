Президент NAIZA: «Кабдрахманов отказался от титульника из-за поездки на умру»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Кабдрахманов рассказал об отказе Нурбека Кабдрахманова от боя за титул лиги против Сайфуллы Джабраилова:

«От титульного боя Нурбек Кадбрахманов вновь отказался в пользу поездки на умру».

Таким образом, место Николая Самусева в титульном поединке займет Наби Ашурлаев. Бой состоится 25 февраля в Алматы.

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