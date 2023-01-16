Жанибек Алимханулы: «Я буду чемпионом мира в четырех весовых категориях»

Чемпион мира в среднем весе во версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) рассказал о целях в карьере.

«Мои дорогие новые болельщики! Я чемпион Азии, чемпион Азиатских игр. А еще я чемпион мира по любительскому боксу. А теперь чемпион мира по профессиональному боксу! И этого мне недостаточно! Я буду чемпионом в четырех весовых категориях, иншаллах!», — написал Алимханулы в Twitter.

В своем последнем бою казахстанский боксер защитил титул, победив решением англичанина Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

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