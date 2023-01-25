Лиам Смит: «Головкин уже не тот боец, каким был когда-то»

Британский боксер Лиам Смит после победы над соотечественником Крисом Юбенком-младшим заявил, что не против устроить поединок с казахстанским ветераном Геннадием Головкиным.

В конце прошлой неделе Смит совершил мощный апсет, нокаутировав фаворита в лице Криса Юбэнка-младшего (32-3, 23 КО) в четвертом раунде их боя в Манчестере.

— Думаю, сейчас подходящее время провести бой с Головкиным. Никакого неуважения к нему, он бесспорно является легендой. Я не собираюсь как-либо его принижать. Я уже долгое время являюсь его огромным фанатом. Я бы согласился выйти против него. Мне кажется, сейчас — самое время. Ни для кого не секрет, что он замедлился, причем изрядно. Не хочу принижать его достижений, но он уже не тот боец, каким был когда-то. Так что это тот бой, на который я бы заскочил не раздумывая, — сказал в беседе с iD Boxing Смит.

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