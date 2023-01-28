Эскива Фалькао: «Головкин не хочет драться, он хочет отдыхать после поражения»

Бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) снова обратился к чемпиону мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО).

В своем Twitter Эскива опубликовал серию постов, в котором призвал Геннадия перестать «мариновать» свой пояс и поскорее дать ему бой, либо вовсе отказаться от титула.

«Бой уже был назначен, но чемпион не хочет драться, он хочет отдыхать после поражения», - написал в одном из твитов Фалькао.

Также боксер обратился к своей промоутерской компании Top Rank с просьбой вмешаться в процесс: «Я хочу пояс, GGG. Top Rank, сейчас», - добавил он.

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