Эскива Фалькао: «GGG, я жду, когда ты подтвердишь дату и место нашего боя»

Бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 КО), обратился к чемпиону мира по версиям IBF, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО).

Ранее IBF (Международная боксерская федерация) призвала казахстанца защитить свой титул против Фалькао, но Головкин по-прежнему не определился со следующим соперником, тогда как бразилец призывает Геннадия принять бой с ним.

«Я просто жду, когда придет мое время стать чемпионом мира. GGG, я жду, когда ты подтвердишь дату и место нашего боя, который санкционирован уже IBF и WBA. Давай быстрее, чемпион», – написал Фалькао в Twitter.

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