DAZN: «Большим боем для Смита стал бы поединок с ведущим средневесом мира – Головкиным»

Сайт стримингового сервиса DAZN представил материал о потенциальных соперниках экс-чемпиона мира в первом среднем весе британца Лиама Смита, где в числе прочих также предложил имя обладателя поясов по версиям WBA Super, IBF и IBO на категорию выше Геннадия Головкина.

«Большим боем для Смита стал бы поединок с ведущим средневесом мира, Геннадием Головкиным. Следующий шаг жестко бьющего казаха после поражения от Альвареса в прошлом году все еще неизвестен, но если он ищет голодного соперника, который бросит ему вызов за место на вершине средней весовой категории, то Смит подходит по всем параметрам.

Избиение Юбенка-младшего в минувшие выходные поместит Смита в поле зрения всех передовых бойцов в мире в первом среднем и среднем дивизионах. В этих весовых категориях выступают множество звездных имен, но именно Головкин стал бы самым суровым испытанием», - сообщает DAZN.com.

Напомним, в прошлую субботу Смит нокаутировал Криса Юбенка-младшего на вечере бокса в Манчестере.

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