Юсуф Раисов о финале гран-при: «В трехраундовом поединке фаворитом был бы Артем»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Юсуф Раисов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Боец АСА Юсуф Раисов после своего победного возвращения в рамках турнира лиги в Казани дал интервью, где не обошлось без прогноза на финал гран-при в легком весе:

«У меня есть свое мнение, что в трехраундовом поединке фаворитом был бы Артем, в пятираундовом – Эдуард. Это мое мнение, но все будет зависеть от подготовки»

Ориентировочная дата финального боя Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна май-июнь 2023 года.

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