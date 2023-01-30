Резников про Кабардиева: «Я не пересекался с ним, но его все хвалят»

Артем Резников поделился мнением о Магомеде Кабардиеве, который примет участие в гран-при «Наше Дело»:

«Я не пересекался с Кабардиевым, но его все хвалят. Я видел его только один бой, но много слышал и только хорошее».

Кабардиев, который продолжает владеть поясом лиги NAIZA в легком весе, в полуфинале гран-при встретится с Максимом Дивничем.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»