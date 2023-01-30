Резников про Кабардиева: «Я не пересекался с ним, но его все хвалят»
Артем Резников поделился мнением о Магомеде Кабардиеве, который примет участие в гран-при «Наше Дело»:
«Я не пересекался с Кабардиевым, но его все хвалят. Я видел его только один бой, но много слышал и только хорошее».
Кабардиев, который продолжает владеть поясом лиги NAIZA в легком весе, в полуфинале гран-при встретится с Максимом Дивничем.
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