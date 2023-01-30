Резников про Кабардиева: «Я не пересекался с ним, но его все хвалят»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Артем Резников Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Артем Резников поделился мнением о Магомеде Кабардиеве, который примет участие в гран-при «Наше Дело»:

«Я не пересекался с Кабардиевым, но его все хвалят. Я видел его только один бой, но много слышал и только хорошее».

Кабардиев, который продолжает владеть поясом лиги NAIZA в легком весе, в полуфинале гран-при встретится с Максимом Дивничем.

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