Эксперт: «Исмагулову нужно найти хорошего соперника и добиться победы. Тогда ему удастся получить реванш»

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф прокомментировал возможный реванш в UFC Дамира Исмагулова (24-2) в бою против россиянина Армана Царукяна (19-3).

«Я ожидал большего от их противостояния. Исмагулов проиграл этот поединок без вопросов. Царукян был лучше во всех компонентах. Для проведения реванша нужна интрига, в этой дуэли уже не осталось ничего интересного. Царукяну нужен бой с кем-то из топ-10, вероятнее всего, с Майклом Чендлером. В свою очередь Исмагулову нужно найти хорошего конкурентного соперника и добиться яркой победы. Тогда, возможно, ему удастся получить реванш.

Я думаю, что сам Царукян уже не видит смысла в бое с Исмагуловым. Так что реванш вряд ли состоится в ближайшее время», – отметил Дорф.

Отметим, что в рейтинге легкого веса UFC Царукян занимает восьмое место, а Исмагулов – 12-е.

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