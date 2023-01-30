Открыта продажа билетов на баскетбольный матч между «Астаной» и «Минском»
Открыта продажа билетов на домашний матч «Астаны» против «Минска».
В первый день февраля столичные любители баскетбола смогут насладиться захватывающей схваткой между чемпионами Казахстана и Беларуси.
«Астана» дважды обыгрывала «Минск» в текущем сезоне, однако это не значит, что встреча будет легкой прогулкой. Как мы знаем, в Единой Лиге ВТБ не бывает простых матчей.
Игра пройдет на велотреке «Сарыарка», старт в 20:00. Билеты в продаже на сайте Zakazbiletov.kz.
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