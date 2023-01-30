Открыта продажа билетов на баскетбольный матч между «Астаной» и «Минском»

Теги Астана Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Открыта продажа билетов на домашний матч «Астаны» против «Минска».

В первый день февраля столичные любители баскетбола смогут насладиться захватывающей схваткой между чемпионами Казахстана и Беларуси.

«Астана» дважды обыгрывала «Минск» в текущем сезоне, однако это не значит, что встреча будет легкой прогулкой. Как мы знаем, в Единой Лиге ВТБ не бывает простых матчей.

Игра пройдет на велотреке «Сарыарка», старт в 20:00. Билеты в продаже на сайте Zakazbiletov.kz.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий