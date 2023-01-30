Арман Ашимов о своем будущем: «В конце февраля будут новости»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Арман Ашимов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своих дальнейших планах в ММА:

«В конце февраля будут новости по поводу моего следующего боя. Пока анонсировать не могу, так как контракт не подписан»

Последний свой бой по правилам ММА он провел в октябре 2021 года в лиге NAIZA.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий