Арман Ашимов о своем будущем: «В конце февраля будут новости»
Казахстанский боец Арман Ашимов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своих дальнейших планах в ММА:
«В конце февраля будут новости по поводу моего следующего боя. Пока анонсировать не могу, так как контракт не подписан»
Последний свой бой по правилам ММА он провел в октябре 2021 года в лиге NAIZA.
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