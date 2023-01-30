Арман Ашимов о своем будущем: «В конце февраля будут новости»

Казахстанский боец Арман Ашимов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о своих дальнейших планах в ММА:

«В конце февраля будут новости по поводу моего следующего боя. Пока анонсировать не могу, так как контракт не подписан»

Последний свой бой по правилам ММА он провел в октябре 2021 года в лиге NAIZA.

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