Чемпион NAIZA Джабраилов о лишении титула Самусева: «Травмы- это часть нашей работы»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Николай Самусев Спорт Казахстана

Новоявленный полноценный чемпион NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов отреагировал на новость о снятии с боя и лишения титула Николая Самусева:

«Нурбек Карабала, я от души благодарен Вам за ту возможность, которую Вы мне дали – драться за титул. Я очень горд, что являюсь чемпионом одной из лучших лиг мира. Также желаю Самусеву скорейшего выздоровления. Понимаю, что травмы – часть нашей работы».

Джабраилов должен был провести бой с Самусевым за титул 25 февраля, однако вчера стало известно, что Николай снялся с боя из-за травмы.

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