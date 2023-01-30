Николай Самусев о лишении титула: «Я вернусь еще злее, голоднее и мотивированнее»

Николай Самусев, который из-за травмы был вынужден сняться с защиты своего титула NAIZA против Сайфуллы Джабраилова, прокомментировал лишение титула:

«Все вы знаете, что я перенес операцию на крестообразную связку, после чего я начал усердную подготовку, но к сожалению, вновь получил травму, на этот раз мениска. Из-за этого я не смогу выступить в феврале. Но будьте уверены, когда я вернусь, я буду еще злее, голоднее и мотивированнее. Поэтому просто подождите и сами все увидите».

Бой Самусев – Джабраилов должен был возглавить турнир NAIZA 49 25 февраля.

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