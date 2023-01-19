Кабардиев о следующем претенденте на титул NAIZA: «Победитель боя Аббасов – Рафиков»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев назвал следующего претендента на пояс в легком весе:

«В топ-5 кто есть? Каныбек, Фаниль, Донченко, но с ним бы я не хотел драться, мы нормально познакомились на сборах в Тайланде. Каныбек? Он достойный спортсмен, но я не вижу смысла в этом бое. На самом деле пока даже нет имени. Вот бой Аббасов – Рафиков. Победитель этого поединка должен стать следующим претендентом, а дальше уже пусть лига решит».

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