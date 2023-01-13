Фаниль Рафиков о Рахмонове: «Если ты ему скажешь, что не сможет, он назло тебе это сделает»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков о своем одноклубнике Шавкате Рахмонове:

«Шавкат очень разноплановый спортсмен, может пробежать, проплыть, с нами в футбол играет, в баскетбол. При этом он азартный, если ты ему скажешь, что он не сможет, он назло тебе это сделает»

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