Фаниль Рафиков о Рахмонове: «Если ты ему скажешь, что не сможет, он назло тебе это сделает»

Боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков о своем одноклубнике Шавкате Рахмонове:

«Шавкат очень разноплановый спортсмен, может пробежать, проплыть, с нами в футбол играет, в баскетбол. При этом он азартный, если ты ему скажешь, что он не сможет, он назло тебе это сделает»

Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан

Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»