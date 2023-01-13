Фаниль Рафиков о Рахмонове: «Если ты ему скажешь, что не сможет, он назло тебе это сделает»
Боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков о своем одноклубнике Шавкате Рахмонове:
«Шавкат очень разноплановый спортсмен, может пробежать, проплыть, с нами в футбол играет, в баскетбол. При этом он азартный, если ты ему скажешь, что он не сможет, он назло тебе это сделает»
Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана
Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан
Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»
Комментарии