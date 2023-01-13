Сергей Морозов о бое Рафиков – Аббасов: «Преимущество будет у Аббасова»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов сделал прогноз на бой Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Будет очень интересный, яркий бой. Я хорошо общаюсь с Нариманом, Фаниль – наш земляк. Думаю, что преимущество будет у Аббасова, потому что у него большой опыт пятираундовых боев. Тот факт, что у него не сложился последний бой в США не о чем не говорит. Нариман – очень неуступчивый, опытный боец, Фанилю нужно готовиться очень серьезно»

Бой Аббасов – Рафиков пройдет в рамках NAIZA 50 в марте 2023 года.

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