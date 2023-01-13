Аблайхан Жусупов про слухи о покровительстве Сапиева: «Нормальные люди такого не говорят»

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов прокомментировал слухи о помощи олимпийского чемпиона Лондона Серика Сапиева в продвижении карьеры.

– Три раза на чемпионатах мира ты выиграл золото, на Олимпиаде у тебя не получилось. Особенно после первой Олимпиады, когда ты перешел в категорию до 69 килограммов, в стране начали ходить разговоры о том, что у Абылайхана есть «дядя» Серик Сапиев и, что в стране есть боксеры посильнее в этой категории.

– Что можно сказать на это? Нормальные люди такого не говорят. В первую очередь благодаря Всевышнему, потом благодаря тренеру все это. А так когда говорят, что у тебя там «дядя» или «брат», я думаю, это пустые разговоры, потому что на ринге боксеру никто не поможет, он там один. Я показал себя на чемпионате Казахстана и международных соревнованиях, когда выиграл лицензию. Поэтому все чисто, в интернете все все могут видеть.

Напомним, Жусупов, выступающий в весе до 69 килограммов, проиграл в 1/8 финала на Олимпиаде-2020 в Токио. Казахстан впервые с 2004 года остался без золотой медали Олимпийских игр.

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