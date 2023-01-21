Шара Буллет о выступлении Жарекеева: «Казахская школа – мощь»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Боец UFC Шарапуддин Магомедов, больше известный как Шара Буллет,  на своей странице в социальных сетях оценил выступление казахстанского бойца муайтай Кайрата Жарекеева:

«Казахская школа мощь», – написал Магомедов.

Представитель команды Tobet Top Team сейчас находится в Таиланде и выступает на турнире по тайскому боксу. Стоит отметить, что Буллет тренируется вместе с Кайратом и даже выводил его на последний бой, который Кайрат выиграл нокаутом.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий