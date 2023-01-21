Шара Буллет о выступлении Жарекеева: «Казахская школа – мощь»

Боец UFC Шарапуддин Магомедов, больше известный как Шара Буллет, на своей странице в социальных сетях оценил выступление казахстанского бойца муайтай Кайрата Жарекеева:

«Казахская школа мощь», – написал Магомедов.

Представитель команды Tobet Top Team сейчас находится в Таиланде и выступает на турнире по тайскому боксу. Стоит отметить, что Буллет тренируется вместе с Кайратом и даже выводил его на последний бой, который Кайрат выиграл нокаутом.

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