Азат Максум: «Нуньес, у тебя сильное джиу-джитсу, но казахская борьба лучше»

Боец лиги OCTAGON Азат «Казах» Максум (15-0) прокомментировал предстоящий бой против Фабрисио Нуньеса из Бразилии.

«До этого я тоже дрался с бойцом из Бразилии. Некоторые болельщики переживали за мою работу в партере... Фабрисио Нуньес, у тебя сильное джиу-джитсу, но казахская борьба лучше», – сказал Максум.

27-летний Азат последний бой провел в июне, одержав победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7). 25-летний Фабрицио досрочно выиграл в сентябре у боливийца Альваро Кироги.

Бой в рамках OCTAGON 39 состоится 21 января в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана