Менеджер Азата Максума: «Вы увидите его дебют в UFC в первой половине года»

Менеджер непобежденного бойца ММA из Казахстана Азата Максума Нураддин Садыков рассказал о возможных сроках дебюта подопечного в UFC.

«После того, как мы это заявили, что Азат проведет следующий бой в UFC, он сломал руку. Эта травма нам помешала. Сейчас мы возобновили процесс получения визы и процесс подписания контракта. Надеюсь, вы увидите его дебют в UFC в первой половине этого года», – сказал Садыков.

27-летний Азат последний поединок провел в июне турнире лиги OCTAGON, одержав победу единогласным решением над бразильцем Аланом Габриэлем (12-7). На бое присутствовал матчмейкер UFC.

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