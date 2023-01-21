Азат Максум: «Когда завершу карьеру, займусь лошадьми»

Боец лиги OCTAGON Азат «Казах» Максум (15-0) рассказал, чем занимается в свободное от боев время.

«Помимо MMA, я увлекаюсь ездой на лошадях. Участвую в кокпар (национальная конная игра). Но мой менеджер Нураддин Садыков против этого, так как переживает, чтобы не было травм. Возможно, когда завершу карьеру, займусь лошадьми», – сказал Максум.

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