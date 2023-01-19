Бой Ескараева признан лучшим в 2022 году
Азиатская лига BRAVE CF подвела итоги 2022 года, объявив победителей по номинациям.
В номинации «Бой года» выиграл поединок казахстанца Олжаса Ескараева и кыргыза Абдисалама Кубанычбека.
Бой был за титул лиги. К сожалению, Ескараев его проиграл решением судей.
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