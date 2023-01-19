Бой Ескараева признан лучшим в 2022 году

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Азиатская лига BRAVE CF подвела итоги 2022 года, объявив победителей по номинациям.

В номинации «Бой года» выиграл поединок казахстанца Олжаса Ескараева и кыргыза Абдисалама Кубанычбека.

Бой был за титул лиги. К сожалению, Ескараев его проиграл решением судей.

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

Чемпион NAIZA Казыбек Сагын: с 7 лет в казарме, профессиональный жокей, тренируется с Рахмоновым, любит готовить пироги

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий