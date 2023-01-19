Асу Алмабаев признан «Бойцом года» BRAVE CF

Одна из сильнейших лиг Азии BRAVE CF подвела итоги опросов по различным номинациям.

Так в номинации «Боец года» выиграл казахстанец Асу Алмабаев.

Асу провел в лиге три боя в 2022 году, одержав три победы.

Всего же Алмабаев идет на серии из 13 побед, не проигрывая с 2017 года.

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