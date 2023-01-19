Магомед Кабардиев: «Если начну карьеру в UFC, буду выступать под флагом Казахстана»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев в интервью Sports.kz о рассказал выступлении под флагом Казахстана и о дальнейших планах в карьере.

- Магомед, Вы ведь родились в Махачкале. Как сами относитесь к тому, что Вас представляют как казахстанского бойца?

– Да, я родился в Махачкале, но свою профессиональную карьеру по ММА начал в Казахстане — и последние семь лет живу здесь. Поэтому считаю правильным, что меня представляют как бойца из Казахстана.

- С какого времени, кстати, это происходит? Насколько я помню, в 2021 году Вас ведь представляли еще россиянином.

– В начале моей карьеры я несколько раз выступил под флагом Казахстана — но потом не разрешали какое-то время.

- Где именно на данный момент постоянно проживаете?

– На данный момент я со своей семьей постоянно проживаю в Астане — и, кажется, им больше здесь нравится даже, чем мне (Смеется).

- Вы стали чемпионом Naiza. Будете пока продолжать выступать в этой лиге?

– Пока в Naiza нет явного претендента, я в ожидании нового имени. Возможно, параллельно где-то выступлю — есть несколько предложений.

- С некоторых пор сотрудничаете с Саятом Абрахмановым. Решение об этом приняли с прицелом на UFC?

– Да. Мы уже начали двигаться в этом направлении. Сейчас полностью сфокусирован на получении рабочей визы в США — от этого и будет дальше отталкиваться.

- Если, дай Бог, все же начнете выступать в UFC, будете представлять там Казахстан?

– Конечно же, буду выступать под флагом Казахстана. Тут без вопросов.

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