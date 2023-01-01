Ильяс Хамзин обратился к директору RCC: «Я готов посетить цех кикбоксинга»

Друг Петра Яна Ильяс Хамзин сразу после Нового года обратился к исполнительному директору лиги RCC Николаю Клименко:

«Николай Николаевич, я слышал 18 февраля намечается турнир. В связи с этим я готов оставить цех ММА и посетить цех кикбоксинга»

Последний бой по ММА Ильяс провел в сентябре 2022 года, нокаутировав бразильца Джуниора Оргульо.

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