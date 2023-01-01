Ильяс Хамзин обратился к директору RCC: «Я готов посетить цех кикбоксинга»

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Друг Петра Яна Ильяс Хамзин сразу после Нового года обратился к исполнительному директору лиги RCC Николаю Клименко:

«Николай Николаевич, я слышал 18 февраля намечается турнир. В связи с этим я готов оставить цех ММА и посетить цех кикбоксинга»

Последний бой по ММА Ильяс провел в сентябре 2022 года, нокаутировав бразильца Джуниора Оргульо.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий