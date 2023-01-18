Хамзин объявил дату следующего боя

Ильяс Хамзин, выступающий в лиге RCC, объявил дату следующего боя:

«Прицел на 18 февраля в перчатках «EXTREME». Будем шуметь. RCC, не теряйте»

Судя по всему, речь идет о выступлении по правилам кикбоксинга.

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