Хамзин объявил дату следующего боя
Ильяс Хамзин, выступающий в лиге RCC, объявил дату следующего боя:
«Прицел на 18 февраля в перчатках «EXTREME». Будем шуметь. RCC, не теряйте»
Судя по всему, речь идет о выступлении по правилам кикбоксинга.
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