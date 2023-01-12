Луиш Фигу обратился к арестованному Кайрату Боранбаеву: «Будь сильным, мой друг»

Теги Луиш Фигу высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Спорт Казахстана

Португальский футболист Луиш Фигу поддержал руководителя алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева в социальных сетях.

Под обращением Боранбаева Фигу оставил комментарий: «Be strong my friend» (будь сильным, мой друг).

Также Боранбаева поддержали игрок сборной Польши Яцек Гуральски и экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский. 

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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