Коллектив «Кайрата» написал Токаеву обращение в поддержку Боранбаева

Коллектив «Кайрата» совместно с ветеранами клуба подготовил обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Ветераны, игроки, тренеры и трудовой коллектив клуба, убедительно просят Президента страны – гаранта Конституции РК обеспечить соблюдения законности и справедливого рассмотрения дела в отношении Председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат» – Боранбаева Кайрата Советаевича», – говорится в пресс-релизе алматинской команды.

В числе ветеранов, подписавших обращение – Куралбек Ордабаев, Владимир Никитенко, Самат Смаков, Сейльда Байшаков, Вахид Масудов и другие.

Ранее стало известно, что в отношении Боранбаева расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Бизнесмен арестован на два месяца.

У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

У вратарей сборной новый тренер: гонял у Бердыева в «Рубине», стал легендой в «Тоболе», но за Казахстан так и не сыграл

«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте