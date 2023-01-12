Кайрат Боранбаев: «Я принял решение прервать молчание и рассказать обо всем»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев впервые обратился к подписчикам в социальных сетях после ареста в марте 2022-го года.

«Друзья, всем здравствуйте! Как вы знаете, 17 марта 2022 года в отношении меня была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Но эта мера продлилась, и вот уже 11 месяцев я нахожусь в заключении.

За это время обо мне пишут много разных новостей, большая часть из которых не всегда правдива и чаще всего преувеличена. Поэтому я принял решение прервать свое молчание и рассказать обо всем от первого лица.

Этот и все дальнейшие тексты будет публиковать моя дочь.

Я знаю, что меня поддерживает тысячи людей. Благодарю вас за поддержку!», – сказал Боранбаев.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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