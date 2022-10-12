Боранбаев переписал свои активы, включая «Кайрат», в пользу властей Алматы
Стала известна судьба футбольного «Кайрата» после ареста его владельца, Кайрата Боранбаева.
Аккаунт skazk1.dugali4a сообщил, что бизнесмен и бывший сват Дариги Назарбаевой переписал ряд своих предприятий, включая алматинский клуб, в пользу городских властей Алматы.
Боранбаев продолжает находиться под арестом с весны, его подозревают в хищениях в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
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