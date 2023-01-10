Ангелина Лукас: «Я хочу весной вернуться на ринг»

Чемпионка мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) рассказала о сроках возвращения на ринг.

«Я прямо конкретно взялась за свой восстановительный процесс, прошла всю физиотерапию: магнит, ультразвук, электрофорез (спортсмены, в общем, меня поймут). Дома еще делаю биоптрон, пью витамины, коллаген.

Вы понимаете, да, что я хочу скорее-скорее вернуться на ринг. Мне многие говорят, может, это знак, может, надо повременить и полгодика отдохнуть. Но нет, я хочу весной вернуться на ринг, и, дай Бог, мы это сделаем. Самое главное – хорошо восстановиться. Видите, я провела бой в конце октября в Турции за межконтинентальный титул. Тут же приехала, я вообще не отдыхала и начала готовиться к следующему бою к 11 декабря. То есть, нужно хорошо всегда восстанавливаться. Я могу проводить бой за боем. Также и в любителях я могла провести за месяц семь боев», – рассказала Лукас.

В последнем бою Ангелина Лукас выиграла техническим решением рефери во втором раунде у представительницы Танзании Лулу Кайаге и завоевала вакантный пояс чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO.

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