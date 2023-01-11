Дебютировавший победой за 77 секунд Жумабаев проведет второй бой в профи

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

В рамках турнира Alash Pride 80 в Шымкенте пройдет бой двух проспектов легчайшего веса казахстанца Ерхана Жумабаева и узбека Сирожиддина Бекмуродова.

Ерхан дебютировал в профи в сентябре победой за 77 над россиянином Русланом Бетсенаевым. Сирожиддин в дебютном турнире в декабре финишировал за минуту казахстанца Жанкельды Рахмаша.

Турнир Alash Pride 80 пройдет в Шымкенте 29 января.

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий