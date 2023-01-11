Дебютировавший победой за 77 секунд Жумабаев проведет второй бой в профи
В рамках турнира Alash Pride 80 в Шымкенте пройдет бой двух проспектов легчайшего веса казахстанца Ерхана Жумабаева и узбека Сирожиддина Бекмуродова.
Ерхан дебютировал в профи в сентябре победой за 77 над россиянином Русланом Бетсенаевым. Сирожиддин в дебютном турнире в декабре финишировал за минуту казахстанца Жанкельды Рахмаша.
Турнир Alash Pride 80 пройдет в Шымкенте 29 января.
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