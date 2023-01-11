Тренер Рафикова о бое с Аббасовым: «У Наримана не было в соперниках ударника такого уровня»

Тренер DAR Team Pro Азиз Разыев поделился ожиданиями от боя своего подопечного Фаниля Рафикова с экс-чемпионом AMC Fight Night Нариманом Аббасовым:

«Если брать Фаниля, то это самый серьезный соперник в карьере и однозначно самый громкий бой. Что касается подготовки, то подойдем в самой лучшей форме. Думаю, что у Наримана не было в соперниках ударников такого уровня, как Фаниль. По крайней мере за последние пару лет.

Тут важен будет психологический настрой, кто навяжет свое в бою. Большая задача для Фаниля быть дисциплинированным в бою, у нас есть план, и он должен строго его придерживаться. Если он сделает все, как надо, то Фаниль выйдет победителем»

Бой пройдет в рамках турнира NAIZA 50 в марте 2023 года.

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