Чемпион ONE Малыхин про Исмагулова: «Дамир – пахарь»

Двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (11-0) поделился своим мнением о Дамире Исмагулове:

«Дамир – пахарь, очень душевный парень. Не важно, кто из них с Арманом выиграл или проиграл, я уверен, что они далеко пойдут»

Исмагулов 1 января объявил о завершении спортивной карьеры.

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