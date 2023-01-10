Чемпион ONE Малыхин про Исмагулова: «Дамир – пахарь»

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Двойной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (11-0) поделился своим мнением о Дамире Исмагулове:

«Дамир – пахарь, очень душевный парень. Не важно, кто из них с Арманом выиграл или проиграл, я уверен, что они далеко пойдут»

Исмагулов 1 января объявил о завершении спортивной карьеры.

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