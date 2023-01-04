Фаниль Рафиков отреагировал на дерзкий вызов Абасова: «Главное, чтобы тебе ничего не разбили»

Российский боец ММА Усман Абасов, дебютировавший в лиге Naiza боем в ноябре 2023 года бросил вызов всему полулегкому дивизиону:

«Эй парни, будьте шумными! Не знаю кого выбрать, кому бросить вызов, разбить кого не знаю. Эй 66 кг, где вы все? В ростере кроме меня отморозка нет что ли? Давайте начинайте жить, в этом году я хочу разбить минимум лиц 6-7»

Не смог остаться в стороне главный трештокер лиги Фаниль Рафиков: «Главное, чтобы самому ничего не разбили. В 66 есть Тамгабаев, Нурсеитов, Кабдрахманов. Уже три человека, кто ему может разбить лицо, и у нас много Батыров, готовых выскочить с тобой», – написал Рафиков комментарий под постом лиги с вызовом Абасова.

Рафиков сейчас активно готовится к бою с Нариманом Аббасовым, который пройдет в марте 2023 года.

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