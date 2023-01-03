Царукян о победе над Исмагуловым: «Я считал, что его легче задушить, чем оказалось»

Российский легковес UFC Арман Царукян прокомментировал победный бой против Дамира Исмагулова.

«Обычный трехраундовый бой. Спокойно отработал в своей манере. Сильнее всего не понравилось, что я пытался задушить. Мне нужно было не просто спину забирать и душить, а еще и бить. Добиваний было очень мало. С контролем было тяжело. Сначала нужно было добивание сделать, рассечь его, размягчить, а потом уже пытаться душить. Я считал, что его легче задушить, чем оказалось», – отметил Царукян.

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