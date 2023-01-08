Нурулло Алиев дебютирует в UFC боем против экс-соперника Исмагулова.
Представитель Таджикистана Нурулло Алиев дебютирует в UFC поединком против Рафаэля Алвеса (UFC 1-2), который состоится 26 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Junkie.
Алвес свой дебютный бой в лиге провел в 2021 году, проиграв решением Дамиру Исмагулову.
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