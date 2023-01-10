МС по боксу о работе с Рахмоновым: «Он очень сильно удивил»
МС по боксу, тренер Юрий Чернобровкин в интервью «Вестнику ММА» оценил работу с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым:
«Я был удивлен, когда надел лапы и начал работать с Шавкатом. Мне очень понравилась его боксерская техника, и что интересно он очень быстро схватывает. В этом очень сильно удивил».
Рахмонов свой следующий бой проведет 4 марта против американца Джеффа Нила.
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