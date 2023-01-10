Лучший боец года по версии Alash Pride выступит на первом турнире лиги в новом году

Лига Alash Pride откроет календарный 2023 год юбилейным турниром в Шымкенте.

В главном бою турнира в октагон вернется Даутбек Каршыга, который сразится с бразильцем Гильерме.

Также в турнире примет участие и лучший боец 2022 года по версии лиги Рустем Кудайбергенов (4-2).

Рустем идет на серии из двух досрочных побед.

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