Фаниль Рафиков о бое с Аббасовым: «Он постоянно бьется в высоком темпе, но я выйду и сделаю свое дело»

Казахстанский боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграмм поделился ожиданиями от своего следующего соперника Наримана Аббасова:

«У него навыки на высоком уровне, бьется постоянно в высоком темпе, постоянно давит. Работает первым темпом, не зря у него 4 защиты титула. Но я пройду его. Кто бы что ни говорил, я выйду и сделаю свое дело. Настраиваюсь только на победу».

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