Фаниль Рафиков о бое с Аббасовым: «Он постоянно бьется в высоком темпе, но я выйду и сделаю свое дело»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанский боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграмм поделился ожиданиями от своего следующего соперника Наримана Аббасова:

«У него навыки на высоком уровне, бьется постоянно в высоком темпе, постоянно давит. Работает первым темпом, не зря у него 4 защиты титула. Но я пройду его. Кто бы что ни говорил, я выйду и сделаю свое дело. Настраиваюсь только на победу».

Джефф Нил отказался от боя с Рахмоновым: против казахстанца на коротком уведомлении может выйти Хамзат Чимаев

Основатель лиги АСА заключил пари с Резниковым на 20 тысяч долларов

Рафиков проведет бой с экс-чемпионом Fight Night Аббасовым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий