Резников о бое Рафиков – Аббасов: «Для Фаниля это станет хорошей проверкой»

Боец АСА Артем Резников поделился своим мнением о поединке Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Это очень интересный бой и хорошей проверкой для Фаниля. Нариман Аббасов не просто хороший боец, он один из лучших в легком весе в СНГ. Он в Fight Night разобрал всех. Шамиль Амиров, Шамиль Завуров, Куат Хамитов, Мариф Пираев – это все большие имена, бойцы очень хорошего уровня, и никто кроме Куата не смог дать ему конкурентный бой, не смогли выдержать его темпа. Фанилю нужно пахать, если он выйдет в хорошем состоянии, то он сможет провести интересный бой на встречных курсах. Я честно, не знаю, какая у Фаниля функционалка, я видел его три боя, где он выиграл Каныбека, финишировал в первом раунде бразильца и провел пятираундовый поединок с Ильдаром Кудайбергеновым. В противостоянии с Ильдаром, мне показалось, что он не был готов функционально. Если же он будет готов к бою с Аббасовым, то мне однозначно будет интересно это посмотреть»

Бой Рафиков – Аббасов пройдет в рамках турнира NAIZA 50. Ориентировочная дата турнира – март 2023 года.

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