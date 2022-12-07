Экс-чемпион М-1 Арман Ашимов проведет два поединка за неделю.

Сначала 11 декабря на турнире в Алматы он проведет дебютный бой в профи боксе, а затем 18 декабря в Астане примет участие в турнире по вольной борьбе Wrestling Stars.

В столице его соперником станет блоггер Адилет Айтжанов, более известный, как Upu4uk.

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