Ашимов дебютировал в профи боксе
В Алматы на вечере бокса свой дебютный бой в профи провел казахстанский боец ММА Арман Ашимов.
Его дебютный бой завершился ничьей с грузином Бухути Татиашвили, на счёту которого уже 7 боев в профи.
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