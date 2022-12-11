Ашимов дебютировал в профи боксе

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В Алматы на вечере бокса свой дебютный бой в профи провел казахстанский боец ММА Арман Ашимов.

Его дебютный бой завершился ничьей с грузином Бухути Татиашвили, на счёту которого уже 7 боев в профи.

 

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