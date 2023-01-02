Исмагулов дебютирует в профи-боксе. Есть дата и соперник

Российский промоутер Виктор Хрюнов сообщил о том, что в скором времени организует дебютный бой популярного бойца UFC Дамира Исмагулова в профессиональном боксе:

«Когда мы начали обсуждать с Дамиром возможность его дебюта в боксе, я предложил ему проходных соперников из числа бойцов поп-мма, но Дамир сказал, что это должен быть настоящий вызов и бой с серьёзным боксером. Чтобы этот бой был интересен зрителям. У нас было три варианта, это: Игорь Михалкин, Андрей Сироткин и Фёдор Чудинов.

Решили остановиться на Андрее Сироткине и возможно это случится уже в конце января. Он боксировал на одном из наших шоу в сентябре, где одержал победу единогласным решением судей над небитым на тот момент Абилхаиром Шегалиевым из Казахстана. Я думаю весь Казахстан будет смотреть бой Сироткин – Исмагулов, и также призываю русских людей болеть за Андрея. Это будет большой бой, первый номер российского рейтинга boxrec против топ бойца UFC».

Исмагулов вчера, 1 января объявил о завершении спортивной карьеры в ММА.