Открыта продажа билетов на баскетбольный матч между «Астаной» и «Минском»
Открыта продажа билетов на домашний матч «Астаны» и «Минска».
Игра пройдет 11 января на велотреке «Сарыарка», старт в 20:00.
Билеты можно приобрести на Zakazbiletov.
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