Alash Pride назвали лучших бойцов года

Казахстанская лига Alash Pride определила лучших бойцов 2022 года в пяти номинациях.

Местные спортсмены выиграли две из пяти номинации. Представитель Тараза Рустем Кудайбергенов (4-2) выиграл звание «Боец года», а Багдос Олжабай (12-3) взял приз за лучший сабмишен года.

Рустем в 2022 году выиграл два поединка в лиге, нокаутировав Саида-Хусейна Ахиадова и Вихсана Кадирова.

Олжабай также одержал две победы. В бою с Багдосом сдались Магомед Алиев и Юсиф Гасимов.

Полный список номинантов следующий:

Боец года – Рустем Кудайбергенов (Казахстан)

Сабмишен года – Багдос Олжабай (Казахстан)

Выступление года -Бекболот Абдылдауулу (Кыргызстан)

Нокаут года – Серожиддин Бекмурадов (Узбекистан)

Шоумен года – Жавлонбек Тухтабоев (Узбекистан)

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