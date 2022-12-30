Янковский подерется в Fight Night в Москве
Казахстанский боец ММА Умар Янковский (14-5) проведет свой следующий бой на турнире AMC Fight Night в Москве.
Его соперником станет Никита Северов (5-2).
Умар на данный момент идет на серии из двух поражений, последние из которых потерпел в лиге NAIZA.
Поединок Янковский – Северов состоится 20 января.
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