Янковский подерется в Fight Night в Москве

Казахстанский боец ММА Умар Янковский (14-5) проведет свой следующий бой на турнире AMC Fight Night в Москве.

Его соперником станет Никита Северов (5-2).

Умар на данный момент идет на серии из двух поражений, последние из которых потерпел в лиге NAIZA.

Поединок Янковский – Северов состоится 20 января.

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