Алишер Габдуллин выступит на турнире OCTAGON 39

Временный чемпион лиги OCTAGON в наилегчайшем весе Алишер Габдуллин (10-3) выступит на первом турнире лиги в 2023 году, который состоится 21 января в Алматы.

Представитель столичной команды Takhtay Team в последний раз выступал в марте 2022 года, завоевав пояс в поединке с Досболом Елегеном.

Сейчас Алишер идет на серии из 6 побед.

История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC

Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год

Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе